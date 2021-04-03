Американские специалисты впервые проверили работу беспроводного интерфейса мозг-компьютер в домашних условиях. Статья об этом была

опубликована изданием Naked Science.

Это устройство представляет собой коробку небольшого размера – она имеет вес всего лишь в 43 грамма. В коробочке установлены аккумулятор, модуль, обеспечивающий беспроводную связь, разъёмы для подключения электродов. Данное устройство получило название BrainGate. Для его работы необходимо, чтобы внутрь моторной коры головного мозга человека были вживлены электроды.

В испытаниях были задействованы двое мужчин, парализованных ниже шеи. Им нужно было вводить текст на стандартном планшете, или указывать на нужные кнопки. Как было установлено в ходе исследования, беспроводная система передаёт сигналы почти с той же точностью, что и проводные системы.