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Отечественный производитель АвтоВАЗ решил на время приостановить выпуск модели Lada Granta по причине недостатка определенных комплектующих.

Данная информация была размещена в соцсети ВКонтакте. Производство семейства «Гранта», организованное в Тольятти на отдельном конвейере, пришлось остановить из-за нехватки некоторых деталей. Как только они поступят на предприятие, выпуск машин сразу же возобновится. Рабочих отправили на простой, сохранив им 2/3 оклада.

При этом в компании не сообщили, какие именно запчасти оказались в дефиците и, когда примерно будет восстановлено производство. В настоящее время приобрести автомобиль Granta в начальной комплектации можно за 511 тысяч рублей.

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