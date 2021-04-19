Максим Капшук, эксперт в области автомобильного рынка, рассказал об изменениях, которые ждут автомобилистов в РФ в текущем году. Некоторые из них уже произошли.

Начиная с января, автолюбители теперь могут самостоятельно подготавливать аптечки, основываясь на указанном Минздравом перечне. Появились также новые штрафы за проезд по платным дорогам без их оплаты. С 1 апреля начались действовать новые правила по прохождению технического осмотра – диагностические карты стали цифровыми, а контроль за состоянием машин значительно ужесточился.

Во время сдачи экзамена на получение удостоверения водителя больше не нужно выполнять тест на полигоне. Теперь будущим водителям придется 30 минут ездить по городу, демонстрируя инспектору знания ПДД. Начиная с мая, покупать и продавать поддержанные авто можно будет с помощью сайта «Госуслуг». В этом году также введут дополнительные штрафы за езду на шинах, не соответствующих сезону.