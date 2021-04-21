Группа австралийских исследователей смогла найти метод, позволяющий избежать или даже исправить ущерб, нанесенный организму синдромом разбитого сердца, называемым кардиомиопатией такоцубо.

Специалисты смогли добиться желаемых результатов, проведя несколько экспериментов на лабораторных мышах. Они ввели им лекарственное средство, именуемое суберанилогидроксамовой кислотой (SAHA), чтобы проверить его кардиозащитный эффект. В результате ученые обнаружили, что состояние сердечной системы грызунов намного улучшилось, а повреждения от разбитого сердца исчезли.

Во время данного опыта SAHA применялась для изменения определенных генов. В настоящее время этот препарат используют для лечения раковых заболеваний. По словам профессора Сэма Эль-Осты, проведенное исследование показывает, что кардиозащитное лекарство можно применять для противодействия ряду болезней, ранее считавшихся неизлечимыми.