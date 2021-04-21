читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа австралийских исследователей смогла найти метод, позволяющий избежать или даже исправить ущерб, нанесенный организму синдромом разбитого сердца, называемым кардиомиопатией такоцубо.

Специалисты смогли добиться желаемых результатов, проведя несколько экспериментов на лабораторных мышах. Они ввели им лекарственное средство, именуемое суберанилогидроксамовой кислотой (SAHA), чтобы проверить его кардиозащитный эффект. В результате ученые обнаружили, что состояние сердечной системы грызунов намного улучшилось, а повреждения от разбитого сердца исчезли.

Во время данного опыта SAHA применялась для изменения определенных генов. В настоящее время этот препарат используют для лечения раковых заболеваний. По словам профессора Сэма Эль-Осты, проведенное исследование показывает, что кардиозащитное лекарство можно применять для противодействия ряду болезней, ранее считавшихся неизлечимыми.

Вам может понравиться

Сомнолог объяснил опасность поверхностного сна для организма

Александр Калингкин, сомнолог из РФ, сообщил, что сон может считаться здоровым, если этапы поверхностного и глубокого сновидений в нем меняются примерно четыре-шесть раз за ночь. Согласно его словам, любой сон

Кошки и собаки могли стать источником британского штамма коронавируса

Китайские и американские ученые выдвинули предположение, что британский штамм коронавируса зародился у кошек, собак, норок и других животных, которые заражаются SARS-CoV-2. Такой вывод они сделали в результате длительных исследований. Ученые

Немецкие ученые предупредили о снижении уровня кислорода в водах Мирового океана

Группа исследователей из Германии заявила, что на протяжении следующего столетия будет наблюдаться быстрое падение уровня кислорода в Мировом океане. Этому не помешает даже остановка потепления климата. Согласно словам экспертов, вот
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 21 апреля – небольшой снег, до 3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 апреля – небольшой снег, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 апреля – снег, до 2 °C | Королев: погода, 21 апреля – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 21 апреля – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 21 апреля – пасмурно, до 14 °C |