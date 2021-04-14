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Совсем скоро Астрахань может остаться без общественного транспорта, сообщает местное издание «Пункт А». Автор публикации рассказывает, что уже сейчас наблюдается массовое бегство маршрутчиков – практически каждый пятый уже вышел из бизнеса. Без трамваев и троллейбусов город остался еще раньше – в 2007 и 2017 годах соответственно.

Сообщается, что проблемы кроются как в существенном подорожании газа, из-за которого перевозчикам нужно поднимать цены на проезд до слишком уж высокого уровня, так и в других причинах – снижении пассажиропотока из-за коронавирусной инфекции, необходимости устанавливать на машины тахографы и кассовые аппараты, закрытии Милицейского моста.

Кроме того, схема движения маршруток давно себя изжила, а новую построить вряд ли получится. Хотя бы потому, что ключевые, а потому самые выгодные маршруты никто не отдаст, а на второстепенных и не приносящих дохода работать вряд ли кто-то захочет.

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