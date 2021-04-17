Компания Apple намерена продолжать бороться за охрану окружающей среды. Так, она намерена использовать все больше материалов, полученных в результате переработки, в изготовлении своих девайсов, а также упаковки для них. Также «яблочники» собираются уменьшить выбросы углерода до нулевого уровня уже в 2030 году.

В отчете, опубликованном Apple, достаточно много внимания уделено решению перестать комплектовать смартфоны фирменными адаптерами питания. Сообщается, что отказ от зарядных устройств дал возможность сэкономить 861 тыс. метрических тонн олова, меди и цинка. Помимо этого, уменьшилась упаковка, благодаря чему на транспортировку смартфонов требуется меньше автомобилей, чем раньше.

Документ также сообщает, что в 2020 году Apple на 2,5 миллиона тонн уменьшила выбросы углерода в окружающую среду (с 25,1 до 22,6 млн тонн). А за период с 2008 по прошлый год она сократила потребление энергии своей продукцией почти на 70 процентов.