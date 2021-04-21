Американская компания Apple представила следующее поколение планшетных ПК iPad Pro, оснащенных новым чипсетом и дисплеем mini-LED.

Новинка оснащена матрицей Liquid Retina XDR, которая поддерживает HDR и отличается от обычного IPS небольшими органическими светодиодами. Это позволяет экрану демонстрировать картинку с большей контрастностью и насыщенностью. Он также обладает меньшими размерами и низким потреблением энергии, что позволило конструкторам снизить толщину гаджета.

При этом внешне новый iPad мало чем отличается от предшественника. Зато внутри у него теперь установлен мощный чипсет M1, устанавливаемый на компьютеры Mac и имеющий поддержку 5G. Объем его ОЗУ может составить 16 гигабайт, а ПЗУ – 2 терабайта. Приобрести данный девайс можно будет уже в мае за 1099 долларов (около 83 тысяч рублей).