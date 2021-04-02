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Бенчмарк AnTuTu представил рейтинг самых производительных смартфонов с учетом моделей, появившихся на рынке в марте 2021 года. Первую позицию в нем уверенно занял аппарат Xiaomi Black Shark 4 Pro.

На второе место бенчмарк поставил смартфон Oppo Find X3 Pro, сумевший набрать 742 балла. В тройку лидеров попал также Nubia Red Magic 6 Pro.

Сообщается, что 9 и 10 места в ТОП-10 заняли новые модели от китайского бренда Meizu – 18 b 18 Pro.

Этот рейтинг оказался примечателен тем, что все смартфоны, попавшие в десятку, работают на платформе Qualcomm Snapdragon 888. Также большинство аппаратов имеет 256 гигабайт встроенной и 12 Гб оперативной памяти.

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