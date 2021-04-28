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Аналитики компании Morning Consult рассказали, как изменилось отношение к США с приходом к власти Джо Байдена.

Компания провела опрос в 14 странах, участие в опросе приняли совершеннолетние жители, не менее 1100 человек из каждой страны. По результатам опроса, в 12 странах отношение к США улучшилось в среднем на 9%.

Так, больше всего этот показатель изменился в Германии – с тех пор, как Байден стал президентом, отношение к США у немцев улучшилось до 47%. В России, как отмечается, несмотря на то, что российско-американские отношения стали хуже, к США стали относиться лучше – показатель вырос с 40% до 43%.

В Индии к США хорошо относятся 79% опрошенных, это на 1% больше, чем у самих американцев – из них к собственной стране хорошо относятся 78%.

Хуже всего к США относятся в Китае. С приходом к власти Байдена, отношение китайцев к США упало на 13%. Так, 74% жителей Китая относятся к Штатам негативно, 17% – положительно.

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