Инсайдерские ресурсы продолжают приближать осень 2021 года, строя догадки о том, каким будет очередной iPhone от компании Apple. Они еще не знают, назовут ли его iPhone 13 или придумают хитрый ход для обхода «сатанинского числа», но зато выдвигают предположения о характеристиках девайса.

На этот раз предметом обсуждения стали камеры будущего устройства. Инсайдеры считают, что основные изменения коснуться широкоугольного объектива. Который в новой модели будет представлять собой конструкцию из 7 линз, собранных в одну с диафрагмой F/1,6. Также есть версия, что в самой дорогостоящей модификации этот параметр составит F/1,7.

Инсайдеры сообщают, что разработкой и созданием уникальных объективов занимается компания Sunny Optical. Она уже провела комплекс испытаний, подтвердивших соответствие заявленным характеристикам. Поэтому скорее всего Apple установит их уже на следующее поколение своих смартфонов.