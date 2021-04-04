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Блогеры из США решили испытать российский внедорожник «Нива». В результате они оказались шокированы данным автомобилем.

Один из блогеров был сильно удивлен разболтанным селектором переключения передач. Вначале он даже сомневался, что сможет переключать скорости на нем, но в итоге ему без проблем удалось сделать это. Участники тест-драйва также указали на большой люфт руля – его можно крутить во время стоянки, а колеса при этом не будут двигаться.

К положительным сторонам автомобиля американцы отнесли его дизайн. По их мнению, он похож на раллийное авто, особенно если его немного занизить. Однако салон им показался слишком маленьким – сзади вряд ли сможет поместиться человек с высоким ростом. Они также отметили, что на данной машине не удастся погонять. Водитель сообщил, что на дороге ему пришлось «соревноваться с велосипедами».

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