Специалистам из США удалось создать уникальный материал, обладающий свойствами аморфного вещества и кристалла, а также способный преобразовывать тепло в электроэнергию.

Цзянь Хэ, один из создателей нового материала, отметил, что их разработка в плане эффективности сопоставима с обычными термоэлектрическими генераторами, однако в отличие от них она не является полноценным кристаллом. Главной ее особенностью является неповторимая атомная структура.

Исследователи смогли создать совершенно новый вариант твердого вещества, представляющего собой нечто среднее между кристаллами и аморфными материалами, поэтому обладающего некоторыми качествами обоих элементов. К примеру, он хорошо проводит тепло и при этом обладает высокой прочностью. Поэтому в плане своих термоэлектрических свойств этот гибрид не уступает многим кристаллическим объектам.