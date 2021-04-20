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Американские ученые в ходе исследований обнаружили в человеческом организме набор генов, которые способны оказывать сопротивление коронавирусу. Они отмечают, что эти гены напрямую связаны с интерферонами, являющимися мощным барьером для патогенов.

По словам исследователей, гены 65 ISGs выполняют сразу несколько функций, подавляя некоторые способности коронавируса SARS-CoV-2. Они не дают возбудителю Covid-19 проникнуть в человеческие клетки и нанести серьезный вред организму.

По словам профессора Сумита К. Чанда, который возглавляет исследования, интерферон-стимулированные гены защищают человеческий организм не только от коронавирусной инфекции. Они также способны контролировать и других возбудителей серьезных заболеваний. Таких как лихорадка Западного Нила, ВИЧ и грипп.

Ученые отмечают, что в ближайшее время займутся мутациями коронавируса, которые ухитряются увиливать от вакцин и существенно снижают эффективность их действия.

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