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Группа психологов из Соединенных Штатов смогла определить наиболее болезненный для человека вид расставаний. Для этого они опросили свыше 600 добровольцев.

В рамках проведенного исследования специалисты попытались определить реакцию людей на разные типы расставаний. У них спрашивали, что именно они чувствовали во время разрыва отношений, осуществленного по инициативе их партнера. Большинство из них заявили, что ощущали себя отторгнутыми. У них также возникало сильное чувство одиночества.

При этом страдания от расставания оказываются гораздо сильнее, когда бывшая вторая половинка уходит к другому. В этом случае человек начинает сравнивать себя с соперником, что лишь вгоняет его в депрессию. На тяжесть разрыва также влияет отсутствие информации о его причинах, так как брошенные начинают регулярно возвращаться к данной теме, прокручивая в своей голове разные варианты. Поэтому психологи рекомендуют при расставании говорить правду, но не углубляться в детали.

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