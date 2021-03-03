Группа британских, американских и нидерландских исследователей воспользовалась микрорентгеновской томографией для чтения запечатанных писем семнадцатого века.

Отмечается, что в музее почты, расположенном в Гааге, находится сундук, где лежат почти 2,6 тысячи нераспечатанных писем. Им владел почтмейстер Симон де Бриенн, который в период с 1680 по 1706 годы собирал послания, по тем или иным причинам не попавшие их получателям. Они были свернуты сложным способом и защищены сургучной печатью, поэтому исследователи не раскрывали их, боясь повредить.

Однако недавно специалисты просканировали письма с помощью зубного рентгена, а потом «развернули» их в цифровом формате. В итоге им удалось не только узнать содержимое посланий, но и тщательно изучить механизм складывания бумаги, использовавшийся более 300 лет назад.