Житель Ульяновска, который убил двух мужчин в ноябре прошлого года, во вторник предстал перед судом и получил 17 лет тюремного заключения. Кроме того, с него взыщут 5 миллионов рублей в пользу ближайших родственников жертв.

Представители прокуратуры региона рассказали, что инцидент произошел во время застолья, на котором между двумя мужчинами и случайным 45-летним знакомым завязалась ссора. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой мужчина нанес своим компаньонам по нескольку ударов ножом.

Трупы жертв полиция обнаружили неподалеку от Сварочного поста уже глубокой ночью. Мужчину задержали и он признался в убийстве. Следственные органы собрали все доказательства преступления и передали в суд, который 9 марта вынес приговор.