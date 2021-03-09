Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Житель Ульяновска, который убил двух мужчин в ноябре прошлого года, во вторник предстал перед судом и получил 17 лет тюремного заключения. Кроме того, с него взыщут 5 миллионов рублей в пользу ближайших родственников жертв.

Представители прокуратуры региона рассказали, что инцидент произошел во время застолья, на котором между двумя мужчинами и случайным 45-летним знакомым завязалась ссора. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой мужчина нанес своим компаньонам по нескольку ударов ножом.

Трупы жертв полиция обнаружили неподалеку от Сварочного поста уже глубокой ночью. Мужчину задержали и он признался в убийстве. Следственные органы собрали все доказательства преступления и передали в суд, который 9 марта вынес приговор.

Вам может понравиться

Atlantico: Европа использует в своих представлениях о российской армии устаревшие стереотипы

Мнение Европы о военном арсенале России по-прежнему строится на устаревших стереотипах, хотя она в последнее десятилетие стремительно развивает оборонную сферу. И вместо ржавых танков и покрытых толстым слоем ракет в

В Австрии вакцинация препаратом AstraZeneca временно прекращена из-за смерти женщины

В Австрии временно приостановлена иммунизация населения вакциной AstraZeneca из-за смерти 49-летней пациентки. У нее сразу после вакцинации появились серьезные проблемы со свертываемостью крови. Помимо этого, 35-летняя австрийка после инъекции попала

Симферопольцы давят друг друга и дерутся, чтобы получить услуги МРЭО

Для получения услуг симферопольского МРЭО необходимо сперва получить талончик, однако сделать это очень сложно, сообщают местные жители. Они жалуются на то, что в очереди за талонами регулярно вспыхивают потасовки и
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 марта – переменная облачность, до -14 °C | город Мытищи: погода, 9 марта – переменная облачность, до -13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 марта – переменная облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Королев: погода, 9 марта – небольшой снег, до 2 °C | Подольск: погода, 9 марта – переменная облачность, до -12 °C | Армавир: погода, 9 марта – небольшой снег, до 4 °C |