Жители Подмосковья спасают лиса, которого сбила машина.

Как сообщается, инцидент произошёл около месяца назад возле деревни Кулаково. Животное удалось спасти, в настоящее время он проходит реабилитацию. Лису дали прозвище Элвин.

Ему поставили прививки от бешенства, а также провели первую операцию по восстановлению сломанной лапы. Спустя месяц проживания рядом с людьми животное освоилось. Сейчас у него всё ещё осталась проблема с переломом – кости никак не хотят срастаться.

В итоге опекунам лиса нужно решить, что делать – либо ампутировать лапу, либо согласиться на новую операцию, во время которой животному установят специальные штифты. Штифты при этом придётся делать на заказ. Опекуны животного хотят, чтобы Элвин жил полноценной жизнью, а потому ищут сейчас неравнодушных людей, которые помогут со сбором средств на операцию.