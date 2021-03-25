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В Петербурге завершился конкурс на лучшее питание в образовательных учреждениях #ВнашейШколеВкусно. Участвовали школы 18 районов Петербурга, однако в некоторых победителей пока так и не огласили. Одним из районов, где организаторы тянут с оглашением итогов, стал Колпинский, где задержка может быть связана с многочисленными жалобами родителей учащихся школ на комбинат «Артис-детское питание», считают журналисты «Петербургской газеты».

На своих официальных страницах «ВК» районные администрации предложили пользователям зайти в специальный альбом, найти на фото свою школу и оценить её, если там вкусно кормят. Большая часть групп опубликовала итоги конкурса 22 марта, но администрации некоторых районов пока с этим не спешат. К примеру, в Колпино ещё не определились с лучшей школой, где кормят вкуснее всего. Дело в том, что на страницу с голосованием зашли многие неравнодушные родители, которые начали жаловаться на организацию питания в школах. Некоторые в качестве подтверждения приложили фото.

Жители Колпино раскритиковали школьные блюда от «Артис-детское питание»

Известно, что «Артис-детское питание» выиграл тендер на организацию питания в 25 школах Колпинского района, на 41% снизив начальную цену. Поставщик в итоге всё равно получил выгодный для себя контракт. Зато комплексный обед на одного школьника теперь стоит всего 102 рубля, а не 173 рубля, как рекомендовало правительство Петербурга. Возможно, именно поэтому родители колпинских школьников стали жаловаться в последнее время намного чаще. Районная администрация тем временем игнорирует поступающие жалобы и претензии к поставщику.

Любопытно, что «Артис» ещё с семью поставщиками участвовал в картельном сговоре, который петербургскому управлению ФАС удалось раскрыть только в 2019 году. В 2016-2018 годах при поддержке Колпинской администрации поставщики поделили между собой местный рынок соцпитания. Картельщики согласовывали действия на аукционе и получали выгодные контракты, занижая начальную стоимость на торгах. Тендер проводили так, что победа доставалась заранее выбранным участникам. Родителям давно известно о махинациях комбината, и они продолжают жаловаться на «Артис».

Жители Колпино раскритиковали школьные блюда от «Артис-детское питание»

По всей вероятности, Колпинская администрация до сих пор не огласила итоги конкурса из-за проблем с родителями, жалующимися на плохое качество питания в школах. Информация о «лучшем питании» в одной из школ Колпино, появившаяся в официальной группе, может вызвать ещё большее недовольство родителей.

Сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует, что к компании «Артис» возникает всё больше вопросов по поводу качества организации питания и неоднократных картельных сговоров, выявленных антимонопольной службой. После того, как «Артис-детское питание» выиграл крупный тендер в Колпино благодаря сомнительным махинациям, стало понятно, что эта компания явно не собирается исправляться.

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