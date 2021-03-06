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Если бы результаты референдума по сохранению СССР не были проигнорированы, население государства сейчас могло достичь 300 миллионов человек. Кроме того, Советский Союз превратился бы в огромную, успешную и процветающую страну, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам политика, все националистические проблемы, которые, собственно, и разорвали Союз на части в начале 90-х годов прошлого столетия, решились бы сами по себе с помощью смешанных браков. Так СССР имел все шансы превратиться в газового и нефтяного монополиста на международном рынке, так как помимо России, углеводороды есть в Казахстане и Азербайджане, в Узбекистане и Туркменистане, которые ранее были советскими республиками.

По мнению Жириновского, экономика Советского Союза сейчас бы тоже процветала. Он уверен, что тогда СССР был самодостаточным. Все овощи и фрукты поставлялись с юга страны, а не из африканских государств, Европы или Израиля, как сейчас.

Напомним, что в прошлом году Жириновский призывал вернуть Советский Союз путем создания Российской Конфедерации с бывшими республиками СССР.

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