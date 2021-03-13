25-летняя китаянка обратилась в медицинские учреждение с повреждением лодыжки и узнала, что она совсем не женщина, а мужчина. В ходе исследований медики нашли у нее мужскую Y-хромосому и не обнаружили ни яичников, ни матки.

Женщина по имени Пинпин, которая уже несколько лет состоит в законном браке, сообщили, что у нее нет менструаций. Она пыталась забеременеть, но так и не смогла. Случайный вывих ноги помог ей выяснить причину этой проблемы.

Медики отмечают, что генетически Пинпин является мужчиной. В то же время обнаружить в ее организме скрытые мужские половые органы не удалось. По словам врачей, они просто могли деградировать.

Кроме того, исследование показало, что китаянка страдает от врожденной болезни, причиной которых может оказаться инцест – интимная связь между родственниками женщины.