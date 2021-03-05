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Официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова вспомнила прошлогодний скандал с президентом Сербии Александром Вучичем и рассказала, за что извинялся российский лидер Владимир Путин.

Напомним, что в сентябре 2020-го на странице Захаровой в Facebook появилось фото Вучича, который сидел перед уже бывшим президентом США Трампом будто на допросе. Снимок стал частью коллажа, вторая часть которого изображала хорошо известный эпизод с Шерон Стоун из «Основного инстинкта».

Вучича такое сравнение задело за живое, поэтому он заявил, что Россия подобными коллажами отталкивает от себя тех редких друзей, которые у нее остались. В результате скандала Путин позвонил Вучичу и принес извинения за представителя МИД.

Захарова заявила, что виноваты в данном скандале Соединенные Штаты, которые специально обустраивают ситуацию так, чтобы главы других государств чувствовали себя, будто на допросе. По ее словам, представители РФ хорошо знают об этом приеме, поэтому заранее оговаривают все детали протокола каждой встречи.

На вопрос, каково ей, когда глава государства просит за нее прощения, Захарова ответила «Таково», обозначив нежелание продолжать тему.

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