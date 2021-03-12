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Статьи в американских СМИ об оккупации Польши Красной армией – это опасное безумие, заявила представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова. Она также отметила, что информацию об убийствах советскими солдатами польских монашек нельзя назвать даже фальшью или фейком.

По словам Захаровой, все это безумие началось с легкой руки польского Института национальной памяти. Управляемое ультраправыми радикалами это учреждение практически сразу начало переписывать историю на свой лад. Внося в нее фальшивые антисоветские и антироссийские нотки.

Представитель МИД заявила, что из историй об убитых монахинях получается, что в то самое время, когда Польша вела войну с Германией, ее внезапно оккупировала Красная армия.

Захарова отметила, что Россия внимательно следит за деятельностью псевдоисторического учреждения и будет постоянно разоблачать его новое написание истории. Также она посоветовала американским изданиям внимательно проверять информацию, которую они получают от матерых националистов. Ведь именно Институт национальной памяти Польши несет ответственность за уничтожение памятников российским солдатам, которые погибали, чтобы освободить эту страну от фашизма.

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