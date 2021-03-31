Видеохостингом YouTube будет проведен эксперимент со скрытием счетчика дизлайков у некоторых аккаунтов.

Данное нововведение было решено протестировать после получения жалоб от пользователей на проведение массовых акций, в рамках которых определенным роликам ставят большое количество отметок «не нравится». Сейчас на сервисе тестируют новые дизайны, где не отображается шкала с дизлайками.

Опубликовано изображение с примером одного из таких дизайнов. На нем видно, что пользователь все еще сможет поставить дизлайк ролику, однако ему не удастся увидеть их количество. При этом блогеры все еще смогут наблюдать за соответствующими показателями в программе YouTube Studio.