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Япония должна продемонстрировать готовность заблокировать проливы между Курильскими островами и Россией, уверен политолог Акио Кавато. По его мнению, это позволит продемонстрировать РФ, насколько важным является территориальный вопрос для Токио.

По словам японского политического обозревателя, речь идет о поливах Сангарский и Лаперуза. Именно через них Россия осуществляет снабжение четырех Курильских островов на которые претендует Токио.

При этом эксперт призывает руководство страны не торопиться с подобными решениями и давлением на Россию. Он считает, что в настоящий момент РФ представляет собой слишком грозную силу, поэтому необходимо подождать, пока ее мощь уменьшится до уровня начала 90-х годов прошлого столетия.

Политолог отмечает, что Россия сейчас находится на подъеме, поэтому ждать еще одного ее падения Японии придется очень долго.

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