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Состоялась презентация новых бюджетных гаджетов Redmi Note 10, 10 Pro и 10 Pro Max, оснащенных AMOLED-дисплеями.

Базовый вариант в качестве «сердца» использует чипсет Snapdragon 678. На нем может быть установлено 4 или 6 гигабайт оперативной памяти. Диагональ его 60-герцового экрана составляет 6,43 дюйма. На задней панели установлена четверная камера с разрешением 48 мегапикселей. Приобрести новинку в Индии можно всего за 12 тысяч рупий (около 12,2 тысячи рублей).

Модель Note 10 Pro обладает процессором Snapdragon 732G, а также 6 или 8 гигабайтами ОЗУ. Объем ее постоянной памяти варьируется от 64 до 128 гигабайт. Ее 6,67-дюймовый экран работает на частоте 120 Герц. Самую недорогую версию можно взять за 17 тысяч рублей. Что касается Note 10 Pro Max, то она обладает 108-мегапиксельной основной камерой и стоит около 19,5 тысячи рублей.

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  • Анна
  • 03.03.2021
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