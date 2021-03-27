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На большой презентации бренда Xiaomi, которая состоится в ближайший понедельник, производитель представит свой новый флагман – MI 11 Ultra. Представители компании рассказали, что этот смартфон будет оснащен уникальной системой охлаждения, которая спровоцирует настоящую революцию на рынке.

Соучредитель бренда сообщил, что это технология «полнофазного охлаждения», в которой задействуются все три состояния вещества – жидкое, газообразное и твердое.

Он пояснил, что компания использовала уникальный материал на основе углеводорода, который переходит в твердое состояние при поглощении большого количества тепла. При этом он соединяется с испарительным блоком, в результате чего и получается охлаждение с применением всех упомянутых трех фаз. По словам представителя Xiaomi, благодаря такому подходу эффективность охлаждения увеличивается на 100 процентов.

Также специалисты поясняют, что использование такой системы даст возможность быстро охлаждать процессор Snapdragon 888 и тем самым значительно повышать его производительность.

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