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В ожидании выхода новейшей модели фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 6, которая может быть анонсирована уже на ближайшей презентации китайского бренда 29 марта, инсайдеры продолжают строить догадки по техническим характеристикам и оснащению этого устройства.

Так, предполагается, что во внешний вид девайса производитель не будет вносить никаких изменений. Диагональ экрана останется такой же, как и в предыдущей модели, однако качество картинки существенно улучшится.

Кроме того, инсайдеры уверены, что фитнес-браслет оснастят пульсоксиметром для измерения содержания кислорода в крови и датчиком ЧСС. По прогнозам, основанным на информации из проверенных источников, сообщается, что в новой модели появится GPS-модуль, NFC для бесконтактных платежей. Также производитель интегрирует браслет с мессенджерами WhatsApp и Telegram.

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