На сайте WABetaInfo сообщили, что на моделях iPhone, все еще работающих на базе iOS 9 и ниже, может перестать функционировать приложение WhatsApp.

К таким выводам специалисты пришли после изучения недавно вышедшей бета-версии программы, которая перестала поддерживать старые варианты операционной системы Apple. Отмечается, что последними смартфонами компании, которые не могут использовать ОС выше iOS 9, являются iPhone 4 и 4S.

При этом представители WhatsApp все еще не подтвердили данную информацию. В перечне поддерживаемых операционных систем до сих пор указана iOS 9. Эксперты отмечают, что удаление данной ОС из списка является лишь вопросом времени, так как другие популярные мессенджеры уже давно требуют наличия как минимум iOS 11.