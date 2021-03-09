Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На сайте WABetaInfo сообщили, что на моделях iPhone, все еще работающих на базе iOS 9 и ниже, может перестать функционировать приложение WhatsApp.

К таким выводам специалисты пришли после изучения недавно вышедшей бета-версии программы, которая перестала поддерживать старые варианты операционной системы Apple. Отмечается, что последними смартфонами компании, которые не могут использовать ОС выше iOS 9, являются iPhone 4 и 4S.

При этом представители WhatsApp все еще не подтвердили данную информацию. В перечне поддерживаемых операционных систем до сих пор указана iOS 9. Эксперты отмечают, что удаление данной ОС из списка является лишь вопросом времени, так как другие популярные мессенджеры уже давно требуют наличия как минимум iOS 11.

Вам может понравиться

Эксперт Масалович озвучил простые правила безопасного хранения данных на смартфоне

Современные пользователи предпочитают ноутбукам и компьютерам более компактные и мобильные смартфоны, на которых сегодня хранится огромное множество различных данных. Специалист в области кибербезопасности Андрей Масалович рассказал, что доверять этим девайсам

Apple прекратила производство моноблочного компьютера iMac Pro

Компания Apple прекратила производство моноблока iMac Pro. В ее онлайн-магазине можно приобрести только одну комплектацию с пометкой «пока есть запасы на складе». Инсайдеры при этом отмечают, что производитель прекратил выпуск

Процессор Intel Core i7-11700K провалил тесты производительности

Первые тесты процессора Intel Core i7-11700K показали, что он проигрывает в плане производительности своему основному конкуренту. Специалисты протестировали новый ЦП от компании Intel в играх и изучили его показатель потребления
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 марта – переменная облачность, до -14 °C | город Мытищи: погода, 9 марта – переменная облачность, до -13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 марта – переменная облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Королев: погода, 9 марта – небольшой снег, до 2 °C | Подольск: погода, 9 марта – переменная облачность, до -12 °C | Армавир: погода, 9 марта – небольшой снег, до 4 °C |