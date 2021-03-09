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В ближайших выборах мэра Нью-Йорка примет участие уроженец российской Сибири Виталий Филипченко. Уже сейчас он обещает американцам строительство нового жилья, улучшение качества дорог и обеспечение возможности получать хорошее образование.

Дороги кандидат в мэры назвал главной проблемой Нью-Йорка. По его словам, в этом городе с ними все точно так же, как и в России. Даже в Джорджии и Флориде, где бюджет во много раз меньше, чем в Нью-Йорке, дороги гораздо лучше.

Относительно образования Филипченко заявил, что оно должно быть максимально доступно для вчерашних школьников. Кроме того, он планирует вводить специальное обучение для переквалификации людей, оставшихся без работы. При этом город должен будет потом их трудоустраивать.

Третье главное обещание в предвыборной программе сибиряка – это массовое строительство жилья для всех – и для тех, кто ищет наиболее доступные варианты, и для зажиточных людей.

Филипченко, который уже 10 лет живет в США, владеет компанией, занимающейся грузоперевозками. На пост мэра он выдвигается в качестве независимого кандидата и при этом будет конкурировать еще с тремя десятками претендентов.

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