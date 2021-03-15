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Столбики термометров в Москве уверенно поползли вверх, а морозы сменились туманом и повышенной влажностью. По словам медикам, слишком радоваться первому весеннему теплу не стоит, так как оно обычно приносит с собой увеличение количества пациентов, заразившихся простудой или гриппом.

Терапевт-иммунолог Лариса Алексеева рассказала, как при потеплении будет складываться ситуация с коронавирусной инфекцией. Она отметила, что резкая смена минусовой температуры на плюсовую увеличивает негативное влияние на организм всех без исключения заболеваний.

Кроме того, отрицательным фактором является повышенная влажность. Она увеличивает активность вирусов, в число которых входят и уже хорошо известные грипп, ангина, ринит, туберкулез, так и патоген, спровоцировавший пандемию Covid-19.

Главной опасностью иммунолог назвала тот факт, что во влажной среде коронавирус и другие возбудители заболеваний гораздо дольше сохраняются в воздухе и оседают на самые различные поверхности вместе с влагой.

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