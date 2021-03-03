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Группа независимых дизайнеров обратила свои взоры на автомобиль-долгожитель – ВАЗ 2105, который выпускался на протяжении трех десятилетий. Они поразмыслили над тем, как могла бы выглядеть эта машина, если бы АвтоВАЗ вдруг надумал снова запустить ее в серийное производство.

Не мудрствуя лукаво, эксперты решили ничего не менять в форме и пропорциях автомобиля. Несмотря на то, что все это несколько устарело, оно является практичным и достаточно презентабельным.

Чтобы внести в облик «пятерки» современные нотки, дизайнеры «оснастили» ее светодиодными задними фонарями и несколько видоизмененными передними фарами. Также привлекает внимание более агрессивная радиаторная решетка, наделенная крупными воздухозаборниками. Также на машину «поставили» диски от гораздо более новой Lada XRay и зеркала с электроприводом, которые складываются точно так же, как и в современных авто.

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