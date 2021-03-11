В издании «Известия», сославшись на собственный источник, сообщили о возбуждении уголовного дела саратовскими следователями по факту пыток в тюремном медучреждении.

Отмечается, что насилие над заключенным Александром Веселовым было осуществлено в ОТБ-1, куда его для лечения перевели из исправительной колонии №7. Он заявил, что на него набросились так называемые активисты больницы. Они избили его, а затем стали угрожать расправой, если он расскажет кому-нибудь о случившемся.

Заключенному также пришлось подписать документ, в котором говорилось, что он не имеет претензий к администрации лечебного учреждения и активистам. Несколько бывших заключенных, с которыми пообщались журналисты «Известий», рассказали о том, что такую бумагу подписывают все пациенты больницы. Тем самым активисты пытаются обезопасить себя от возможных последствий своих преступных действий.