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В издании «Известия», сославшись на собственный источник, сообщили о возбуждении уголовного дела саратовскими следователями по факту пыток в тюремном медучреждении.

Отмечается, что насилие над заключенным Александром Веселовым было осуществлено в ОТБ-1, куда его для лечения перевели из исправительной колонии №7. Он заявил, что на него набросились так называемые активисты больницы. Они избили его, а затем стали угрожать расправой, если он расскажет кому-нибудь о случившемся.

Заключенному также пришлось подписать документ, в котором говорилось, что он не имеет претензий к администрации лечебного учреждения и активистам. Несколько бывших заключенных, с которыми пообщались журналисты «Известий», рассказали о том, что такую бумагу подписывают все пациенты больницы. Тем самым активисты пытаются обезопасить себя от возможных последствий своих преступных действий.

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