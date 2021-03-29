Швейцарские учёные выяснили, что при помощи отходов, оставшихся от кофейного производства, можно значительно увеличить скорость восстановления тропиков.

Как сообщается, эксперимент специалисты проводили в Коста-Рике на деградированной земле. Ещё один участок был задействован как «контрольный» для проведения сравнений. На экспериментальном участке учёные разместили кофейную массу.

Через два года растительностью было покрыто 80% экспериментальной площади, причем выросло много тропических деревьев. На участке, где не было кофейной массы, деревья практически не выросли, и в основном росли пастбищные травы. Кроме того, на этом участке растения росли всего лишь на 20% площади.

Как отметили учёные, эти результаты являются впечатляющими.