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Нейрохирурги из медучреждения в Волгограде успешно завершили сложнейшую операцию на мозге молодой матери двоих детей.

Согласно словам сотрудников комитета здравоохранения Волгоградской области, медики смогли удалить опасное новообразование в мозге женщины. Для этого они воспользовались новейшим операционным микроскопом, показавшим объемы и особенности объекта, который необходимо было вырезать. Операция продлилась примерно 4 часа.

Через 4 дня пациентку перевели из реанимационного отделения в обычное. В ближайшее время ее планируют выписать из больницы. Указывается, что операция была проведена абсолютно бесплатно. Деньги на нее были выделены из фонда обязательного медицинского страхования, а также областного и федерального бюджетов.

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