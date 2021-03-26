Нейрохирурги из медучреждения в Волгограде успешно завершили сложнейшую операцию на мозге молодой матери двоих детей.

Согласно словам сотрудников комитета здравоохранения Волгоградской области, медики смогли удалить опасное новообразование в мозге женщины. Для этого они воспользовались новейшим операционным микроскопом, показавшим объемы и особенности объекта, который необходимо было вырезать. Операция продлилась примерно 4 часа.

Через 4 дня пациентку перевели из реанимационного отделения в обычное. В ближайшее время ее планируют выписать из больницы. Указывается, что операция была проведена абсолютно бесплатно. Деньги на нее были выделены из фонда обязательного медицинского страхования, а также областного и федерального бюджетов.