Сбивать беспилотники вероятного противника с помощью зенитно-ракетных комплексов или стрелкового оружия непрактично. Тем более, что у России уже имеется современная система, позволяющая ловить практически любые БПЛА, сообщил военный эксперт Константин Сивков.

Состоит она из блока наведения, а также ракеты-ловушки, которая отлавливает беспилотник сетью. Справиться со сверхзвуковыми ударными дронами она вряд ли сможет, но для компактных разведывательных БПЛА вполне подойдет.

Сивков отмечает, что система разработана ядерным центром «Росатома». Специалисты сделали все возможное, чтобы дроны потенциального противника именно отлавливались, а не уничтожались, так как это позволит получить в свое распоряжение совершенно целый БПЛА, внимательно изучить его и задействовать уже в своих боевых операциях.

По словам эксперта, с роем дронов ракета-ловушка не справится, однако для подобных атак существуют РЛС, средства радиоэлектронной борьбы и ЗРПК.