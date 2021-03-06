Киев намеревается урегулировать конфликт на Донбассе с применением силовых методов, уверен военный обозреватель Андрей Коц. Он заявляет, что усиление активности ВСУ на линии разграничения – это не просто провокации, а своеобразная разведка боем.

Изменения в поведении ВСУ на Донбассе особенно сильно проявились в последнюю неделю. Украинские боевики стали чаще обстреливать окраины Донецка, в результате чего страдают мирные граждане, а также территории ЛНР и ДНР.

Обстрелы, призванные спровоцировать ополчение на ответные действия – это не единственный признак скорого наступления. Кроме того, недавно в Донбасс пришло сразу несколько эшелонов с личным составом и боевой техникой. В дневное время ВСУ проводит ротацию своих бойцов, не особо таясь от наблюдателей, а вот ночью к линии разграничения перебрасываются крупные силы.

Еще один явный признак возможного нападения – это увеличение запасов горючего и боеприпасов. Все это тоже подвозится тайно.

Эксперт отметил, что ДНР и ЛНР тоже готовятся к отражению нападения. Учитывая последние реалии, самопровозглашенные республики тренируются бороться с беспилотными аппаратами, а также предпринимают ряд других мер для защиты от нападения ВСУ.