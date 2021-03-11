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Появление в одесском порту натовских кораблей противоминной группировки стало для некоторых украинцев настоящим праздником, пишет военкор Дмитрий Стешин. По его словам, тральщики из Испании, Турции и Румынии вызвали неподдельные «слезы счастья» на глазах местных жителей.

Стешин рассказал, что Украина в честь прибытия натовских кораблей даже перенесла заседание СНБО, на котором теперь сможет «разрабатывать стратегию возвращения Крыма».

Тральщики планируют сниматься с якоря в ближайшую пятницу, поэтому, по словам военкора, пару дней Украина может хотя бы так помечтать о победе над Россией.

Стешин также отметил, что самые патриотично настроенные граждане «пускаются в пляс» прямо на морвокзале Одессы, а остальные пришедшие поглазеть на натовские корабли просто аплодируют, глядя на них.

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