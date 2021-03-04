События минувшей ночи в Донбассе указывают на то, что перемирье закончилось и война снова вступает в свои права. Такое заявление сделал военкор Андрей Руденко, который также подробно рассказал о происходящем на линии разграничения.

По его словам, обстрелы с украинской стороны учащаются буквально с каждым днем. Так, ночью были обстреляны населенный пункт Ленинское, который находится на юге самопровозглашенной ДНР, а также окраины столицы республики Донецка. Военкор отметил, что ВСУ активно применяли 82-миллиметровые минометы, из которых было выпущено более сотни мин.

Также этой ночью были и другие обстрелы, но значительно меньшие по масштабам. Руденко уверен, что атака с использованием 100 мин – это уже не провокация и не попытка напугать противника – это настоящая война. По мнению эксперта, в ближайшее время в регионе может не остаться ни единого представителя мирного населения, если не будут предприняты какие-то меры по деэскалации конфликта.