В Эстонии 63 процента школьников намереваются сопротивляться «российской агрессии» и проходят для этого специальную подготовку. Эксперты уверены, что это происходит из-за действий официальных властей, которые возвели русофобию в настоящий культ.

По словам эксперта Леонида Вардомского, представляющего Институт экономики РАН, для руководства Эстонии «российская агрессия» уже превратилась в навязчивую идею. При этом оно активно запугивает население, регулярно заявляя, что вот-вот на государство будет совершено нападение.

По мнению эксперта, такая политика позволяет властям успешно отвлекать жителей Эстонии от многочисленных проблем. Количество подростков, готовых уже сейчас ринуться в бой, за короткое время увеличилось на 9 процентов и продолжает расти. Это означает, что власти страны довольно успешно справляются с запугиванием населения.