Представители CD Project Red заявили о сроках выхода игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» для консолей.

Указывается, что игру собираются улучшить как в визуальном, так и в техническом плане, кроме того, она будет поддерживать технологии трассировки лучей. Согласно заявлению PR-менеджера компании Радека Грабовски, которое он озвучил в Twitter, выход игры может произойти уже в этом году, а точнее, во второй половине 2021 года.

Кроме того, отмечается, что компания собирается изменить подход к разработке своих игр. Вместо того, чтобы бросать все силы только на один проект, они собираются параллельно работать сразу над несколькими проектами – Cyberpunk 2077 и «Ведьмак». Так, для первой игры продолжат выпускать патчи и обновления, исправляющие ошибки и баги. Для «Ведьмака» запланирован выпуск новой мобильной игры.