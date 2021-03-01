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На территории Патагонии палеонтологи обнаружили останки титанозавра, который возраст которого составляет 140 миллионов лет. Это, по заявлению ученых, самый древний травоядный динозавр из всех, обнаруженных ранее.

Раскопки, которые проводились неподалеку от города Неукен, начались еще в 2014 году. Тогда Джонатан Арока, работавший техником, случайно нашел огромную лопатку динозавра и сообщил о своей находке палеонтологам. Они практически сразу начали исследования и наконец обнаружили остальные части скелета титанозавра. Названного Ninjatitan zapatai.

Ученые рассказали, что травоядный титанозавр имел туловище 20-метровой длины. Также по словам палеонтологов, огромное животное обитало на территории Патагонии в самом начале мелового периода. По словам специалистов, ранее удавалось находить кости динозавров, возраст которых не превышал 120 миллионов лет.

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  • Анна
  • 28.02.2021
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