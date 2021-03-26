Китайский производитель гаджетов Xiaomi отправил на регистрацию новый патент, связанный с технологией, которая сможет значительно обезопасить процесс быстрой зарядки мобильных устройств.

Принцип действия новой разработки заключается в автоматической активации плавающей зарядки (динамическое изменение мощности) в случае приближения заряда аккумулятора к пороговому значению. Это позволит не допустить возгорания или вздутия батареи. Технология также учитывает температуру АКБ и показатель внутреннего напряжения – если они окажутся очень высокими, то подача энергии будет уменьшена.

Нынешние способы зарядки мобильных девайсов работают по иному принципу: первые 50 процентов заряжаются на максимальной мощности, а оставшиеся – со средней и уменьшенной мощностью. В результате у смартфонов иногда возгораются и вздуваются батареи.