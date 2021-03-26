Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китайский производитель гаджетов Xiaomi отправил на регистрацию новый патент, связанный с технологией, которая сможет значительно обезопасить процесс быстрой зарядки мобильных устройств.

Принцип действия новой разработки заключается в автоматической активации плавающей зарядки (динамическое изменение мощности) в случае приближения заряда аккумулятора к пороговому значению. Это позволит не допустить возгорания или вздутия батареи. Технология также учитывает температуру АКБ и показатель внутреннего напряжения – если они окажутся очень высокими, то подача энергии будет уменьшена.

Нынешние способы зарядки мобильных девайсов работают по иному принципу: первые 50 процентов заряжаются на максимальной мощности, а оставшиеся – со средней и уменьшенной мощностью. В результате у смартфонов иногда возгораются и вздуваются батареи.

Вам может понравиться

Пользователям Google Chrome посоветовали отказаться от использования браузера

Зак Доффман, специалист в области кибербезопасности, заявил, что браузер Google Chrome несет значительную угрозу конфиденциальности, поэтому следует немедленно отказаться от его использования. Согласно его словам, лишь недавно стало известно, что

Эксперты прогнозируют рост цен на электронику в России на 20%

В издании ТАСС, сославшись на экспертов, заявили, что уже во втором квартале текущего года цены на электронику могут вырасти на 10-20 процентов. Согласно словам специалистов, причиной повышения стоимости станет удорожание
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 марта – пасмурно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 26 марта – облачно с прояснениями, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 марта – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 марта – ясно, до -1 °C | Королев: погода, 26 марта – снег, до 0 °C | Подольск: погода, 26 марта – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 26 марта – пасмурно, до 8 °C |