В издании AP отметили, что, по мнению исследователей из Китая и Всемирной организации здравоохранения, COVID-19, вероятнее всего, передался людям от летучих мышей через других зверей.

В исследовании указывается, что коронавирус вряд ли был создан в лаборатории, где затем могла произойти его утечка. По этой причине они предложили продолжить изучение всех других гипотез. В информагентстве при этом отмечают, что публикация соответствующего доклада постоянно откладывается, что вызывает сомнения в его достоверности, так как китайская сторона может попытаться исказить результаты.

В ВОЗ отмечают, что доклад будет выпущен в ближайшие дни. Ранее СМИ сообщили, что в китайский город Ухань прибыла международная команда специалистов для выяснения причин появления коронавирусной инфекции. Именно тут в конце прошлого года были зарегистрированы первые зараженные.