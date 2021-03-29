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В издании AP отметили, что, по мнению исследователей из Китая и Всемирной организации здравоохранения, COVID-19, вероятнее всего, передался людям от летучих мышей через других зверей.

В исследовании указывается, что коронавирус вряд ли был создан в лаборатории, где затем могла произойти его утечка. По этой причине они предложили продолжить изучение всех других гипотез. В информагентстве при этом отмечают, что публикация соответствующего доклада постоянно откладывается, что вызывает сомнения в его достоверности, так как китайская сторона может попытаться исказить результаты.

В ВОЗ отмечают, что доклад будет выпущен в ближайшие дни. Ранее СМИ сообщили, что в китайский город Ухань прибыла международная команда специалистов для выяснения причин появления коронавирусной инфекции. Именно тут в конце прошлого года были зарегистрированы первые зараженные.

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