Украинский парламентарий Ренат Кузьмин поинтересовался, почему Киев вдруг начал активнее использовать агрессивную риторику. По его словам, телеканалы все чаще сообщают о стягивании войск к линии разграничения в Донбассе, а депутаты принимают законопроекты, упрощающие и ускоряющие мобилизацию резервистов.

Кузьмин пришел к выводу, что Украина ведет подготовку к войне, так как иначе объяснить все подобные заявления не представляется возможным.

Его также заинтересовал тот факт, что сразу на трех полигонах воссоздается городская застройка для тренировки украинских солдат. Депутат пытается выяснить, на какие именно населенные пункты собираются нападать ВСУ – на Луганск, Донецк или Симферополь.

По словам Кузьмина, блокировка четырех оппозиционных каналов – это тоже часть подготовки к боевым действиям. Руководство страны хочет, чтобы зрители получали информацию только от одной стороны, поэтому предпринимает подобные меры.