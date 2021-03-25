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В издании Anadolu, сославшись на слова Эрхана Акдогана, руководителя Управления медицинскими институтами Турции, сообщили, что турецкие ученые на данный момент работают над 6-ю вакцинами от COVID-19.

Согласно словам турецкого чиновника, препараты от коронавирусной инфекции на сегодняшний день создаются научными работниками сразу шести университетов, расположенных в разных регионах страны. Отмечается, что клинические испытания одной из вакцин уже перешли на 2-й этап.

Еще один препарат будет представлен в форме назального спрея – его клинические тесты все еще не стартовали. Акдоган отметил, что речь идет о совершенно новой технологии, которую еще никому не удалось разработать. Он добавил, что как только будут успешно завершены все испытания, Турция примется за массовый выпуск собственной вакцины.

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