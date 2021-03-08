Страшную историю рассказал в социальных сетях житель Липецка. Он отметил, что произошла она во время похорон одного из родственников на кладбище неподалеку от коттеджного поселка Новоселкино.

На кладбище подготовлено 10 уже выкопанных могил, в каждой из которых были обнаружены фотографии мальчика, которому на вид не больше 11 лет. Причем каждый снимок несколько раз перечеркнут маркером. Кроме того, в могилах найдено по одной конфете.

Автор пишет, что это его шокировало. Напугали фото с места событий и жителей Липецка. Они написали, что это возможно какая-то черная магия, попытка наложить проклятие на ребенка. Один из местных пользователей дополнил свой комментарий фотографией того же мальчика и заявил, что ситуация повторяется уже не первый раз. Мало того, он отметил, что снимки по кладбищу разносит неизвестная женщина.