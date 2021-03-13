Эпидемиологическая ситуация в Свердловской области может существенно ухудшиться из-за обнаружения на территории региона сразу трех новых штаммов коронавируса. Это хорошо известные в мире британский, бразильский и южноафриканский виды патогена.

Информацию о выявлении новых штаммов озвучил глава проектов ГМК МЕДМА Александр Соловьев. Он отметил, что учитывая игнорирование жителями региона необходимости в масочном режиме и соблюдении социальной дистанции эти мутации коронавируса могут быстро распространиться, из-за чего количество пациентов существенно вырастет.

Соловьев также заявил, что все существующие сегодня вакцины способны бороться с новыми штаммами коронавируса. Их эффективность несколько снижается, однако в любом случае они дают возможность предотвратить тяжелое течение инфекции, а также летальный исход в случае заражения.