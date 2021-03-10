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Соединенные Штаты разрабатывают для пехотинцев «системы расширенного зрения». По своей сути они представляют собой очки, которые позволяют в буквальном смысле слова видеть сквозь стены.

Линзы, используемые конструкторами в таких системах, представляют собой полноценные экраны, на которые осуществляется вывод картинки с камер беспилотных аппаратов, а также оцифрованных карт местности, на которой проводятся боевые действия.

Помимо этого, система под названием Integrated Augmented Vision System, способна подключаться к тепловизионному оборудования, приборам ночного видения, видеокамерам, установленным снаружи бронетехники. Благодаря этому бойцы американской армии получать возможность видеть остановку на поле боя сквозь броню боевой машины. Это, по словам разработчиков, сведет к минимуму риски для солдат в ближнем бою, а также повысит его эффективность.

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