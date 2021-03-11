Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На взлетно-посадочную полосу норвежской авиабазы Будё, что расположена за полярным кругом, впервые приземлился американский бомбардировщик B-1B Lancer.

Подполковник норвежских ВВС Хеннинг Хомб рассказал, что самолет прилетел из Норвегии, с базы Эйланд, где в настоящий момент базируется сразу четыре «Темных рыцаря».

Главной задачей B-1B было тестирование арктической взлетно-посадочной полосы. Помимо этого, самолет также дозаправился, после чего отправился обратно на место постоянной дислокации.

Автор издания The Drive Джозеф Тревитик сообщил, что этот полет осуществлялся не просто так. Для Соединенных Штатов очень важно обеспечить возможность посадки B-1B за полярным кругом, так как это позволит бросить России еще один вызов. Эти самолеты вооружаются противокорабельными ракетами AGM-158C LRASM, из-за чего могут превратиться в опасную угрозу для российского флота.

Эксперт также предполагает, что РФ совсем скоро даст свой ответ на этот полет бомбардировщика. Она может устроить учения или просто отправить к норвежской базе свои самолеты либо боевые корабли, чтобы продемонстрировать свою мощь.

Вам может понравиться

National Interest: У США есть план для победы над Россией и Китаем в Арктике

Многосторонняя система управления и географическое положение Соединенных Штатов позволяют им на равных с Россией и Китаем разрабатывать арктический регион, а в отдельных аспектах, и опережать эти государства. Однако для этой

Инсайдер спрогнозировал дату наступления ВСУ на Донбассе

На Телеграм-канале «Джокер» появилась точная дата начала наступательной операции ВСУ на Донбассе. Авторы заявляют, что удар будет нанесен 15 марта и ссылаются на верные источники в Офисе президента Украины. Сообщается,

Британские ВМС начинают круглогодичную миссию в Арктике, чтобы помешать России

Россия имеет стратегическое преимущество в Арктике, однако Великобритания намерена помешать ей взять под свой контроль открывающиеся в результате таяния льдов торговые пути, сообщает издание The Times. Она собирается отправить фрегат
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 марта – небольшая облачность, до -10 °C | город Мытищи: погода, 11 марта – ясно, до -11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 марта – снег, до -1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 марта – ясно, до -1 °C | Королев: погода, 11 марта – облачно с прояснениями, до -5 °C | Подольск: погода, 11 марта – ясно, до -11 °C | Армавир: погода, 11 марта – небольшой снег, до -2 °C |