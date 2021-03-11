На взлетно-посадочную полосу норвежской авиабазы Будё, что расположена за полярным кругом, впервые приземлился американский бомбардировщик B-1B Lancer.

Подполковник норвежских ВВС Хеннинг Хомб рассказал, что самолет прилетел из Норвегии, с базы Эйланд, где в настоящий момент базируется сразу четыре «Темных рыцаря».

Главной задачей B-1B было тестирование арктической взлетно-посадочной полосы. Помимо этого, самолет также дозаправился, после чего отправился обратно на место постоянной дислокации.

Автор издания The Drive Джозеф Тревитик сообщил, что этот полет осуществлялся не просто так. Для Соединенных Штатов очень важно обеспечить возможность посадки B-1B за полярным кругом, так как это позволит бросить России еще один вызов. Эти самолеты вооружаются противокорабельными ракетами AGM-158C LRASM, из-за чего могут превратиться в опасную угрозу для российского флота.

Эксперт также предполагает, что РФ совсем скоро даст свой ответ на этот полет бомбардировщика. Она может устроить учения или просто отправить к норвежской базе свои самолеты либо боевые корабли, чтобы продемонстрировать свою мощь.