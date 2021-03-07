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Группа исследователей из Швейцарии разработала киберсетчатку, с помощью которой в будущем врачи смогут возвращать зрение слепым пациентам.

Специалисты отмечают, что искусственная сетчатка обладает высоким разрешением, поэтому при ее использовании изображение не расходится на части. Использующий ее человек сможете без проблем различать мельчайшие точки. Новая технология базируется на использовании тончайших электродов из титана, внедряемых прямо в сетчатку.

Данные электроды начинают передавать сигналы от особых очков, оснащенных цифровой камерой и мини-компьютером. Новая разработка пока что была испытана лишь на грызунах. Однако в скором времени планируется провести клинические тесты на добровольцах.

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